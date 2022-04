Uber quer incluir aviões, comboios, autocarros e hotéis numa ‘super app’

A Uber está a avançar com o seu plano para se tornar uma “super app” de viagens. A empresa sediada em São Francisco, nos Estados Unidos (EUA), anunciou esta quarta-feira que vai adicionar comboios, autocarros, aviões e aluguer de automóveis à sua aplicação, inicialmente, no mercado britânico.

Esta mudança deve chegar ao Reino Unido ainda este ano. A mudança faz parte de um projeto-piloto que poderá ser expandido para outros países numa data posterior, se correr bem.

Embora a Uber não forneça estes serviços de viagem em si, irá permitir que os utilizadores os reservem através da sua app, seguindo integrações de software com plataformas que vendem bilhetes.

A gigante tecnológica, que poderá receber uma parte de cada reserva, disse que planeia anunciar vários parceiros nos próximos meses.

A Uber disse que as integrações vão ajudar a impulsionar o uso de aplicações entre os seus utilizadores no Reino Unido, que também têm a opção de usar aplicações como Bolt e Free Now.

O Reino Unido é um dos maiores mercados da Uber fora dos EUA. Jamie Heywood, CEO da Uber no Reino Unido, disse em comunicado que “há vários anos que se consegue reservar passeios, bicicletas, serviços de barcos e trotinetes na aplicação da Uber, pelo que adicionar comboios e autocarros é uma progressão natural”.

E acrescentou: “Ainda este ano planeamos incorporar voos, e no futuro, hotéis, integrando os principais parceiros na aplicação da Uber”.

A Uber também planeia permitir que as pessoas comprem bilhetes de comboio Eurostar através da aplicação.