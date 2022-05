Ucrânia confirma que nova evacuação de Mariupol já começou

Kiev anunciou que uma nova tentativa de evacuação de Mariupol começou esta sexta-feira, depois de ontem uma série de combates com as forças russas terem anulado os esforços para levar as pessoas retidas na siderurgia daquela cidade para um local seguro, segundo a “Reuters”.

“A fase seguinte do salvamento do nosso povo de Azovstal está em curso neste momento. A informação sobre os resultados será fornecida mais tarde”, disse Andriy Yermak, chefe do gabinete de Volodymyr Zelensky, sem adiantar mais pormenores.

As tentativas de evacuação daquela região, onde centenas de civis encontraram refúgio em túneis e bunkers da fábrica de Azovstal, começaram no fim-de-semana passado, mas foram interrompidas nos últimos dias por novos combates.

A Rússia tem concentrado os seus ataques nas zonas de leste e sul da Ucrânia, depois de não ter conseguido tomar a capital Kiev nas primeiras semanas da invasão.

Mariupol, um porto estratégico do sul do Mar de Azov, tem vivido o cerco mais destrutivo da guerra, sendo a fábrica de aço Azovstal a última resistência ucraniana.

As autoridades ucranianas disseram esta sexta-feira que as forças russas continuam as suas “tentativas de controlar totalmente as regiões de Donetsk e Lugansk”, parcialmente tomadas pelos separatistas apoiados por Moscovo em 2014.

O Ministério da Defesa russo também anunciou ter destruído um grande depósito de munições na cidade ucraniana de Kramatorsk, além de terem abatido dois aviões de guerra ucranianos na região de Lugansk.