Ucrânia deve pedir diferimentos no pagamento de títulos do Tesouro

A Ucrânia irá pedir um adiamento de dois anos do pagamento da sua dívida detida por credores internacionais, citando a devastação económica causada pela invasão russa como motivo, anunciou o governo de Kiev na quarta-feira.

Segundo documentos governamentais, todos os juros que começariam a vencer em setembro serão incluídos neste pedido, que deverá ser aceite pelos credores da Ucrânia. O montante em diferimento deverá representar 1,2 mil milhões de dólares (1,17 mil milhões de euros).

A estratégia surge numa altura em que a possibilidade de default de Kiev vinha aumentando, dada a destruição causada pela decisão russa de invadir território ucraniano a 24 de fevereiro. Para aumentar as possibilidades de um acordo com os credores, o Ministério das Finanças ucraniano deve ainda propor pagamentos de juros adicionais aquando do fim da suspensão, de forma a recompensar os investidores.

Até agora, o governo ucraniano vinha garantindo o pagamento a tempo de todas as suas obrigações financeiras, pelo que os documentos divulgados quarta-feira marcam uma mudança de postura de Kiev.

As estimativas de organizações ucranianas e internacionais apontam para uma derrapagem de 3,5% no défice pré-guerra para cerca de 25% atualmente, com a Universidade de Kiev a estimar que serão necessários 100 mil milhões de dólares (101,7 mil milhões de euros) para reconstruir a infraestrutura altamente danificada do país, cita a Reuters.