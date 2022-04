Ucrânia diz que Rússia está a sofrer “perdas colossais” no leste do país (com áudio)

A Rússia está a sofrer “perdas colossais” nos combates a leste da Ucrânia, de acordo com informação avançada esta sexta-feira por Kiev, que reconhece que as forças ucranianas estão também a sofrer perdas pesadas.

“Temos perdas graves, mas as perdas dos russos são muito maiores. Eles têm perdas colossais”, revelou o conselheiro presidencial Oleksiy Arestovych.

Joe Biden apelou esta semana ao Congresso para enviar até 33 mil milhões de dólares (31,24 mil milhões de euros) para ajudar a Ucrânia a resistir aos ataques perpretrados pelas forças russas.

Volodymyr Zelensky sublinhou a importância da oferta de ajuda dos EUA, que é quase dez vezes superior à ajuda que Washington enviou até agora desde que a guerra começou, no dia 24 de fevereiro.

Ontem, quinta-feira, Kiev foi atacada por dois mísseis russos, no mesmo dia em que o Secretário-Geral das Nações Unidas estava de visita à capital ucraniana e a outras cidades atacadas.

A Ucrânia reconheceu ter perdido o controlo de algumas cidades e aldeias desde na semana passada, na região do Donbass.

De acordo com informação recolhida pelo Reino Unido, os combates foram particularmente intensos nas cidades de Lysychansk e Severodonetsk, a zona principal do Donbass que a Rússia ainda está a tentar capturar, com uma tentativa de avanço para sul a partir do Izium, detido pela Rússia, em direção a Sloviansk.