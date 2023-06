A empresa portuguesa Tekever vai fornecer ‘drones’ à Ucrânia para apoiar operações terrestres e marítimas através de um fundo liderado pelo Reino Unido, foi hoje anunciado.

17 Junho 2023, 16h57

A informação sobre o fornecimento de ‘drones‘ à Ucrânia foi avançada pela revista “Defense News” e confirmada à Lusa pela empresa portuguesa.

Numa resposta enviada à Lusa, a Tekever referiu que, “por razões de segurança”, está muito limitada na informação que pode transmitir, mas confirmou que ‘drones’ da empresa portuguesa estão presentes no vídeo partilhado esta semana nas redes sociais pelo Ministério da Defesa do Reino Unido sobre o equipamento militar que está a ser fornecido às tropas ucranianas através do Fundo Internacional para a Ucrânia (IFU).

Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, o equipamento militar vai começar a chegar à Ucrânia em julho e o fundo é financiado pela Dinamarca, Islândia, Lituânia, Noruega, Suécia, Países Baixos e Reino Unido.

O fabricante português de ‘drones’ indica que o vídeo do Ministério da Defesa do Reino Unido incluiu imagens de um ‘Tekever AR3’, que é utilizado para operações de longa duração, que podem chegar às 16 horas e possui um sistema em que o operador pode facilmente escolher qual configuração a usar para cada missão específica.

Numa declaração por escrito enviada à Lusa, Ricardo Mendes, presidente executivo (CEO) e cofundador da Tekever, afirma que o grupo está “muito orgulhoso por estar a apoiar a Ucrânia neste momento crítico” e “grato ao Ministério da Defesa do Reino Unido e à IFU por permitir contribuir para uma das causas humana maiores – a liberdade e a defesa de um povo”.

“As nossas equipas estão a trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, para adaptar continuamente os nossos produtos às condições de campo em constante mudança na Ucrânia, superando dificuldades e desafios tecnológicos a um ritmo diário”, refere ainda.