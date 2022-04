Ucrânia. Estados Unidos defendem que a “Rússia está a falhar” os objetivos de guerra

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, no rescaldo do seu encontro em Kiev com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, e as autoridades ucranianas em que se inclui o presidente Volodymyr Zelensky e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, disse que a “Rússia está a falhar” o cumprimento dos seus objetivos.

Segundo o “The Guardian”, em declarações aos jornalistas na fronteira com a Polónia, Blinken disse que o encontro foi um momento importante no decurso do conflito para demonstrar o apoio do Ocidente.

“O presidente Zelensky expressou um profundo apreço pela liderança do presidente Biden e pela incrível generosidade e apoio do povo americano. E nós expressamos profunda admiração pela sua liderança e pela extraordinária coragem dos ucranianos em enfrentar e repelir a agressão russa”, indicou.

Sobre o futuro da guerra, o secretário de Estado americano disse que a Ucrânia tem tido sucesso, mas que “também é verdade que a Rússia continua a tentar brutalizar partes do país”. “A morte e destruição que continuamos a ver é horrível”, acrescentou.

“Mas os ucranianos estão de pé. Estão firmes. E estão a fazer isso com o apoio que coordenamos literalmente em todo o mundo”, defendendo que esses esforços estão a ter resultados reais, visíveis na persecução dos objetivos. “Quando se trata dos objetivos de guerra, a Rússia está a falhar e a Ucrânia está a ter sucesso”, frisou.