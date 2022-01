Ucrânia: Estados Unidos pedem reunião do Conselho de Segurança da ONU

Os Estados Unidos solicitaram uma reunião aberta do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir a crise na Ucrânia horas depois de a Rússia dizer que havia “poucos motivos para otimismo” face à resposta negativa da Casa Branca às medidas enviadas desde o Kremlin.

A representante dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse em comunicado esta quinta-feira que o governo Biden queria discutir o “comportamento ameaçador” da Rússia em relação à Ucrânia.

“A Rússia está a fazer atos desestabilizadores contra a Ucrânia, representando uma clara ameaça à paz e segurança internacionais e à Carta da ONU”, disse. “Este não é um momento para esperar e ver. A atenção total do conselho é necessária agora, e esperamos uma discussão direta na próxima segunda-feira.”

Como era esperado – nomeadamente em Moscovo – Estados Unidos e seus aliados ocidentais rejeitaram quaisquer concessões sobre os principais pontos emanados de Moscovo, dizendo que o envio de tropas e equipamentos militares aliados para a Europa Oriental não é negociável.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, depois de tecer críticas à resposta norte-americana, disse que “há sempre perspetivas de continuar um diálogo, é do interesse de ambos e dos norte-americanos”. Esta porta aberta (ou entreaberta) não deixa de ter a mão de Pequim, que aconselhou oficialmente o Ocidente a entender quais são e porque existem as linhas vermelhas que Moscovo traçou. E também apelou ao diálogo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, também insinuou uma abertura para o diálogo, dizendo que a resposta dos Estados Unidos contém alguns elementos que podem levar ao “início de uma conversa séria sobre questões secundárias”.

Todas as atenções estão agora no presidente Vladimir Putin, que decidirá como a Rússia responderá. A dúvida pode ficar esclarecida já esta sexta-feira, mas os analistas acham que a resposta do presidente russo não será tão imediata.