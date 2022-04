Ucrânia: Fotógrafo veterano encontrado morto perto de Kiev

Um fotógrafo veterano da Ucrânia, que estava desaparecido há três semanas, foi encontrado morto a alguns quilómetros da capital, confirmou hoje o gabinete da Presidência da Ucrânia.

“Ele desapareceu a 13 de março e o seu corpo foi encontrado no dia 1 de abril perto de aldeia de Gouta Mejyguirska”, que fica a algumas dezenas de quilómetros de Kiev, indicou hoje no Telegram o chefe da administração do gabinete presidencial, Andriï Yermak.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.276 civis, incluindo 115 crianças, e feriu 1.981, entre os quais 160 crianças, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A guerra provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, incluindo mais de 4,1 milhões de refugiados em países vizinhos e cerca de 6,5 milhões de deslocados internos.

A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.