19 Setembro 2023, 23h27

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 instaram hoje a China a pressionar a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia, apelando também a Pequim para não alterar o ‘status quo’ de Taiwan.

“Os membros do G7 apelaram à China para que pressione a Rússia a parar a sua agressão militar e a retirar imediata e incondicionalmente as suas tropas da Ucrânia”, realçam os ministros em comunicado.

Os chefes da diplomacia dos sete países mais industrializados do mundo – Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido – reuniram-se em Nova Iorque à margem da semana de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas.

O G7 saudou, no mesmo comunicado, a participação da China na reunião realizada em Jidá, na Arábia Saudita, para terminar com a guerra na Ucrânia e instaram-na a apoiar “uma paz justa e duradoura” para o país europeu.

Estes países concordaram também com a necessidade de estabelecer “relações construtivas” com a China para abordar diretamente as suas preocupações e desafios comuns com o gigante asiático, como a crise climática, a estabilidade económica ou o financiamento da dívida.

Mas também expressaram que as reivindicações de Pequim no mar da China Meridional “não têm base jurídica” e opuseram-se a qualquer tentativa de “alterar o ‘status quo’ através da força” em Taiwan.

O G7 defendeu a política de “uma só China”, que rejeita a independência de Taiwan, mas ao mesmo tempo afirmou apoiar o direito da ilha de participar em fóruns internacionais.

Nesta declaração conjunta, os ministros dos Negócios Estrangeiros condenaram ainda “os ataques contra a população civil” da Rússia na Ucrânia, bem como a decisão de Moscovo de se retirar do acordo de exportação de cereais do mar Negro, que agravou a crise alimentar global.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros garantiram que continuam “empenhados em manter e, se for caso disso, em expandir sanções robustas e outras restrições contra a Rússia”.

Os responsáveis “reafirmaram o seu compromisso de reforçar a sua coordenação para evitar que terceiros forneçam apoio letal, incluindo armas, à Rússia, e de responder àqueles que o fazem”.

Para estes países, a “retórica nuclear” do Presidente russo Vladimir Putin é inaceitável, manifestando também o seu apoio à criação de um tribunal internacional para julgar os crimes de guerra russos na Ucrânia.