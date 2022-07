Ucrânia. Google banida na região de Donetsk

A Google vai ser proibida na região ocupada de Donetsk na Ucrânia por alegadamente promover “terrorismo e violência contra todos os russos”, acusou Denis Pushilin, chefe da autoproclamada República Popular de Donetsk (DPR).

“A propaganda desumana da Ucrânia e do Ocidente há muito que ultrapassou todas as fronteiras. Há uma verdadeira perseguição aos russos, a imposição de mentiras e desinformação”, escreveu Pushilin na plataforma Telegram.

Segundo o líder da DPR, a gigante da tecnologia, “sob as ordens dos seus curadores do governo dos EUA, promove o terrorismo e a violência contra todos os russos, e especialmente contra a população do Donbass”.

Se a empresa interromper o que considera ser uma “política criminosa e regressar à corrente dominante da lei, da moralidade e do senso comum, não haverá obstáculos ao seu trabalho”, continuou Pushilin.

Atualmente, apenas a Rússia, Síria e Coreia do Norte reconhecem o DPE como uma autoridade legítima entre os membros da ONU.