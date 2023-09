Ucrânia: Guterres confirma encontros com Zelensky, Erdogan e Lavrov

Numa conferência de imprensa em Nova Iorque, Guterres afirmou que nos seus encontros com Volodymyr Zelensky, com Recep Tayyip Erdogan e com Lavrov abordará o Acordo dos Cereais do Mar Negro, que se encontra suspenso por decisão de Moscovo.

13 Setembro 2023, 17h04