Ucrânia. Guterres precisa de assumir liderança na procura da paz ou arrisca futuro da ONU

Um grupo de mais de 200 ex-funcionários seniores da ONU alertou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, sobre o papel a desempenhar na invasão russa à Ucrânia: ou ele faz por assumir a liderança na tentativa de mediar a paz ou a ONU arrisca não apenas a irrelevância, mas a sua existência continuada, avança o “The Guardian”.

O português volta a estar no centro dos holofotes em relação ao conflito na Ucrânia depois de a Rússia ter dito que Putin não recebeu qualquer tentativa de contacto de Guterres ou da ONU desde o início da guerra a 24 de fevereiro.

Os ex-funcionários pediram, assim, que Guterres estivesse inclusivamente preparado para assumir riscos pessoais para garantir a paz, dizendo que a ONU enfrenta uma ameaça existencial devido à invasão da Ucrânia por um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança.

“Queremos ver uma estratégia clara para restabelecer a paz, começando com um cessar-fogo provisório e o uso da capacidade da ONU para bons ofícios, mediação e resolução de conflitos. Isso pode incluir visitas às áreas atingidas pelo conflito, discussões com os lados opostos, até mesmo mudar o seu próprio escritório temporariamente para a Europa, mais perto das negociações urgentemente necessárias e, assim, indicar a determinação da ONU de enfrentar esta grande crise de frente”, escreveram.

Tem havido a preocupação de que a mediação na Ucrânia tem sido realizada por atores individuais como a Turquia, França, Israel e Áustria, enquanto durante a crise dos mísseis cubanos, em 1961, o secretário-geral da ONU U Thant desempenhou um papel importante na redução da escalada e na mediação do conflito entre a Rússia e os EUA, e durante a preparação para a guerra do Golfo Javier Pérez de Cuéllar convenceu os EUA a negociar com o Iraque.

Os autores da carta admitem não saber se Guterres está envolvido em mediações nos bastidores. “Sabemos que se preocupa profundamente em garantir um impacto positivo nas Nações Unidas”, afirmaram. “Por isso, imploramos que intensifique os esforços pessoais, empregando todas as capacidades à sua disposição e agindo de acordo com as lições aprendidas em conflitos anteriores, para a cessação das hostilidades e resolução pacífica de conflitos”.

“Esta é a razão de ser das Nações Unidas, que está a ser testada novamente. Estamos horrorizados com a alternativa, a ONU a tornar-se cada vez mais irrelevante e, eventualmente, sucumbindo ao destino da sua antecessora, a Liga das Nações, com as perdas humanas e a destruição material que a acompanharam”, cita o jornal britânico.

Os autores da carta incluem o antigo subsecretário-geral da ONU para assuntos políticos (2012-2018) Jeffrey Feltman, o secretário-geral adjunto da ONU para direitos humanos Andrew Gilmour (2016-2019), e o secretário-geral adjunto do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Ajay Chhibber.

“Decidimos levantar a nossa voz pela preocupação com o desafio existencial que as Nações Unidas estão a enfrentar nesta conjuntura histórica”, escreveram. “A invasão russa À Ucrânia mina severamente a ordem global pós-Segunda Guerra Mundial. É o auge de uma série de ameaças à paz e segurança da humanidade, prosperidade compartilhada e respeito pelos direitos humanos que a ONU incorpora”.