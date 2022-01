Ucrânia: Invasão Rússia vai ter “consequências devastadoras” para os direitos humanos, alerta Amnistia Internacional

Numa altura em que as tensões entre a Ucrânia, Rússia e os aliados da NATO aumentam, a Amnistia Internacional alerta que um conflito armado entre as regiões poderá por em causa os direitos humanos das populações mais afetadas.

Num relatório divulgado esta sexta-feira, a organização não governamental de defesa dos direitos humanos escreve que as tensões vão “ameaçar a vida de cidadãos, meios de subsistência e infraestruturas”, vão levar à “escassez aguda de alimentos e potencialmente causar deslocações em massa”. Recorde-se que em 2014-2015, no auge do conflito armado em Donbas, no leste da Ucrânia, mais de um milhão de pessoas deslocaram-se e cerca de 13 mil perderam as vidas.

As consequências sociais sucedem, então, aos impactos económicas que já se fazem sentir, nomeadamente, a nível do abastecimento do gás e o preço do petróleo que atingiu novos máximos desde 2014, isto em linha com a inflação que levou a um “aumento substancial” do preço dos alimentos.

A Amnistia Internacional relembra também que o conflito tem comprometido o acesso à saúde — particularmente, entre os mais idosos, os jovens e aqueles com menores rendimentos — e o acesso à educação — que tem levado ao encerramento das escolas nas últimas duas semanas e meia por motivos de segurança.

“A ameaça do uso da força militar pela Rússia já está a afetar os direitos humanos de milhões de pessoas na Ucrânia e além”, disse Agnes Callamard, secretária-geral da Amnistia Internacional. “As consequências da força militar provavelmente serão devastadoras”, diz relembrando que este conflito com a Russia não é o primeiro e que sucede a anexação ilegal da Crimeia.

“Esses episódios dilaceraram comunidades e vidas, pois as forças militares têm ‘pisado’ os direitos humanos com impunidade; é hora de quebrar esse ciclo vicioso”, apela a responsável.