A guerra na Ucrânia e as eleições em Espanha tornam a ser temas em análise. A visita de Lula a Angola é também abordada pelo embaixador Francisco Seixas da Costa neste programa da plataforma multimédia JE TV.

1 Setembro 2023





Ouça e acompanhe o podcast “A Arte da Guerra” em:

Apple Podcasts | Spotify | Google Podcasts | Anchor

Declarações de Marcelo na Ucrânia são ligeiramente dissonantes com o discurso de António Costa”. Falando sobre a guerra na Ucrânia, o Embaixador Francisco Seixas da Costa recorda que quem manda na agenda externa do país é o governo e não o Presidente da República. Ou seja, as suas declarações não vinculam o país.

Pouco vinculativa parece ser também a vitória do Partido Popular nas eleições em Espanha: Alberto Núñes Feijóo parece não conseguir encontrar uma maioria que lhe abra a porta à presidência do próximo governo.

Bastante vinculativa a uma nova postura dos países do sul, foi por sua vez a visitas de Lula da Silva a Angola, antes de ir até à cimeira da CPLP. Recorde-se que a CPLP é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, falada por quase todos os seus membros.

Tudo para ouvir esta semana no podcast “A Arte da Guerra”, um programa conduzido pelo jornalista António Freitas de Sousa e com os comentários do embaixador Francisco Seixas da Costa.