Ucrânia. Nos portos já começaram trabalhos para formar “corredores verdes” de transporte de cereais

“Caravanas” de navios carregados de cereais liderados pela marinha ucraniana navegarão pelo Mar Negro assim que as equipas navais contruam rotas a partir dos portos do sul em Odesa, Chornomorsk e Pivdennyi, disse Serhiy Bratchuk, um porta-voz da administração militar de Odesa, citado pela “BBC”.

Na semana passada, foi assinado um duplo acordo entre a Rússia e a Ucrânia com a Turquia, ONU para desbloquear a exportação de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais presos nos portos do Mar Negro, essenciais para a segurança alimentar global.

Parte do acordo incluía o compromisso russo de não atacar portos e navios, nomeadamente na região de Odessa. Contudo, no dia seguinte, Moscovo destruiu a infraestrutura militar do porto de Odessa, vital para a exportação de cereais ucranianos. Inicialmente, o Kremlin negou envolvimento, mas bastou apenas outro dia para o anunciar publicamente. O governo ucraniano acusou a Rússia de “cuspir na cara” da ONU e da Turquia, segundo a “Reuters”. Tanto a ONU com a UE condenaram os ataques.

E na manhã de quarta-feira, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Andrei Rudenko, alertou que o acordo pode entrar em colapso se os obstáculos às exportações agrícolas russas não forem removidos, segundo a “Interfax”.

Apesar da incerteza, Bratchuk disse que a Ucrânia pretende manter o acordo e comprometeu-se a cumprir suas obrigações. Especialistas militares e civis vão “procurar cuidadosamente objetos subaquáticos, instalar meios especiais de equipamentos de navegação que ajudarão a segurança da navegação”, acrescentou.

Entretanto, o ministro da Defesa da Turquia, Hulusi Akar, abriu um centro conjunto de coordenação de cereais em Istambul.

Equipado por funcionários ucranianos e russos, bem como inspetores turcos e da ONU, o centro garantirá a passagem segura de navios ucranianos e os inspecionará em busca de armas quando entrarem e saírem do Mar Negro.

“Os funcionários que trabalham neste centro estão cientes de que os olhos do mundo estão sobre eles”, disse Akar a jornalistas, citado pela “BBC”. “Esperamos que o centro dê a maior contribuição possível às necessidades humanitárias e à paz”.