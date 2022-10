Ucrânia. Nos primeiros seis meses de guerra as importações de Portugal cresceram 37,2%

Durante os primeiros seis meses de conflito entre a Rússia e a Ucrânia (até agosto de 2022), as importações totais de Portugal cresceram 37,2% e as exportações 27,5%, em resultado principalmente das variações crescentes dos preços, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira.

“Em sentido oposto, as transações de Portugal com a Rússia e a Ucrânia têm registado diminuições progressivas que em termos acumulados no período de referência se traduziram em variações -14,4% e -3,6%, respetivamente nas importações, e -59,1% e -42,0%, pela mesma ordem nas exportações”, indica o comunicado.

No trimestre terminado em agosto de 2022, as exportações e as importações cresceram 32,5% e 40,9%, respetivamente, em relação ao mesmo período de 2021. Assim, nos meses de verão, o saldo da balança comercial continuou a agravar-se.

Isolando o mês de agosto, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +32,6% e +51,9%, respetivamente, face a +28,1% e +29,7%, pela mesma ordem, em julho. Assim, as exportações diminuíram 19,1% e as importações aumentaram 0,3%.

São de “salientar o acréscimo de 169,0% nas importações de Combustíveis e lubrificantes. Este aumento deveu-se maioritariamente ao acréscimo em valor e volume das importações de Gás natural, liquefeito (+703,8% e +41,9%, respetivamente), refletindo em grande medida a subida do preço deste produto no mercado internacional (+466,5%)”, aponta o gabinete de estatística.

“Excluindo Combustíveis e lubrificantes, em agosto de 2022 registaram-se aumentos de 27,3% nas exportações e 33,3% nas importações, em termos homólogos (+22,9% e +20,9% em julho de 2022, respetivamente)”, acrescenta.

Já os preços registaram variações homólogas de +18,4% nas exportações e +28,6% nas importações. Excluindo os produtos petrolíferos, as variações foram +13,1% e +12,5%, respetivamente.