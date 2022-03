Ucrânia: ONU entrega alimentos em Sumy mas não tem acesso a Mariupol

As Nações Unidas informaram que conseguiram entregar alimentos destinados a cerca de seis mil pessoas na cidade cercada de Sumy, na Ucrânia, mas lamentou que o mesmo ainda não seja possível em Mariupol por questões de segurança.

A informação foi avançada pelo coordenador humanitário da Organização das Nações Unidas (ONU) na Ucrânia, Osnat Lubrani, que adiantou que a ONU, juntamente com parceiros humanitários, entregaram hoje suprimentos para milhares de pessoas na cidade cercada de Sumy, incluindo crianças e pacientes hospitalares, onde bombardeamentos e combates destruíram casas, hospitais e escolas, cortaram energia e água e impediram entregas comerciais de alimentos e outros bens.

“Graças ao nosso parceiro nacional, a Cruz Vermelha Ucraniana, esses suprimentos de socorro serão entregues em Sumy, bem como em áreas de difícil acesso no nordeste, como Trostianets e Okhtyrka”, disse Lubrani, citado em comunicado.

“Os alimentos beneficiarão cerca de seis mil pessoas; cobertores, chaleiras e outros utensílios domésticos básicos (…) apoiarão 1.500 pessoas; enquanto os kits de saneamento ajudarão seis mil pessoas com higiene e água potável. Os suprimentos médicos e kits de trauma tratarão 150 pacientes que necessitam de cuidados intensivos para ferimentos graves, enquanto os outros suprimentos médicos atenderão dez mil pessoas por três meses”, enumerou.

A passagem segura para esta ajuda humanitária foi possível através de um sistema de notificação humanitária com a Ucrânia e a Federação Russa, facilitado pelo Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU.

Contudo, o coordenador frisou que essa ajuda “claramente não é suficiente” e que é necessário alcançar as pessoas mais vulneráveis em toda a Ucrânia. Osnat Lubrani recordou que no mês passado, as Nações Unidas e parceiros humanitários envolveram-se em contactos repetidos para conseguir acesso a Mariupol, Kherson e outras cidades cercadas.

“Para que isso seja bem-sucedido, precisamos que todas as partes concordem com os termos exatos das pausas humanitárias – incluindo a rota, a hora de início e a duração – para a entrega segura de assistência e a evacuação de civis”, explicou.

“Infelizmente, esses esforços ainda não foram bem-sucedidos, pois fomos informados repetidamente de que a segurança das caravanas de ajuda e civis não poderia ser garantida”, lamentou Lubrani. A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.