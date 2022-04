Ucrânia pede apoio de 50 mil milhões de dólares aos países do G7

A Ucrânia pediu ao países do G7 um apoio de 50 mil milhões de dólares (cerca de 46 mil milhões de euros) para ajudar o cobrir o défice nos próximos seis meses orçamental e o esforço de guerra, avança este domingo a Reuters.

De acordo com a referida agência de notícias, que cita o conselheiro económico do Presidente da Ucrânia, Oleh Ustenkoa, esse país está também a ponderar emitir obrigações com taxa zero. Isto para ajudar a financiar os gastos militares, face ao conflito em curso.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior. A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para os países vizinhos.

Numa entrevista publicada este domingo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apelou a que os Estados-membros forneçam rapidamente armas à Ucrânia e sinalizou que o próximo pacote de sanções poderá ter como alvo o Sberbank e incluir um embargo ao petróleo russo.