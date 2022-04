Ucrânia pede reunião urgente à Organização Mundial de Saúde

A Ucrânia pediu à Organização Mundial de Saúde (OMS) uma reunião urgente para discutir o impacto que a invasão russa está a ter na saúde e nos cuidados de saúde. A carta, que foi obtida pela “Reuters” esta sexta-feira, pede a marcação de uma reunião para “nunca depois” do dia nove de maio. Está assinada por 38 países (além da Ucrânia), todos eles apoiantes do pedido de reunião.

O envio foi efetuado pelos diplomatas ucranianos em Geneva, Suíça, onde está sediada a OMS. Dirigida ao diretor regional Hans Kluge, a carta menciona ataques a infraestruturas de cuidados de saúde, campanhas de vacinação interrompidas e preocupações sobre o risco que eventos radioativos e químicos poderão representar para as populações.

A carta pede também ao diretor-geral, Tedros Ghebreyesus que aborde o tema numa reunião já agendada para o mês de maio, em que vão estar presentes os 194 estados membros. O objetivo da reunião é estabelecer procedimentos tendo em vista a prevenção de futuras pandemias.

Desde o início da invasão russa, há mais de dois meses, a OMS registou 177 ataques a estabelecimentos de saúde na Ucrânia, que resultaram em 73 mortes.

“Estes ataques deixam as pessoas desprovidas de cuidados de saúde urgentes, colocam em risco os profissionais da área e minam os sistemas de saúde”, sublinhou a OMS num relatório divulgado esta quinta-feira. No mesmo documento, é dito que o sistema de saúde do leste ucraniano foi fortemente atingido, tendo acabado por colapsar.