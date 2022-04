Ucrânia: Presidente do Conselho Europeu Charles Michel está em Kiev

Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, instância que representa os Estados membros da União Europeia, chegou hoje a Kiev numa altura em que a Rússia lança uma nova ofensiva no leste do país.

Charles Michel anunciou a deslocação à capital ucraniana através de uma mensagem difundida pela rede social Twitter.

“Em Kiev, hoje, no coração da Europa livre e democrática” escreveu Charles Michel na mensagem que acompanha uma fotografia captada numa gare ferroviária da capital ucraniana.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.