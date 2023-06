O programa, que custará 25 milhões de libras (cerca de 29 milhões de euros), apoia o Governo ucraniano a responder rapidamente e a defender os serviços vitais da administração contra ataques cibernéticos, disse o gabinete num comunicado.

18 Junho 2023, 11h28

O Reino Unido vai reforçar o programa de ciberdefesa da Ucrânia para proteger as infraestruturas do país contra ataques russos, anunciou hoje o gabinete do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

O programa, que custará 25 milhões de libras (cerca de 29 milhões de euros), apoia o Governo ucraniano a responder rapidamente e a defender os serviços vitais da administração contra ataques cibernéticos, disse o gabinete num comunicado.

Sunak, citado no comunicado, disse que a guerra russa contra a Ucrânia envolve também “tentativas doentias de atacar as suas infraestruturas cibernéticas que fornecem serviços vitais, desde a banca ao fornecimento de energia”.

O financiamento agora anunciado “é fundamental para travar estes ataques, reforçar as defesas cibernéticas da Ucrânia e aumentar a capacidade do país para detetar e desativar ‘software’ malicioso”, acrescentou, citado pela agência espanhola EFE.

O Reino Unido e a Ucrânia estão a organizar a Conferência de Recuperação da Ucrânia (URC2023) em Londres, na quarta-feira, que procurará reunir apoio para a reconstrução pós-guerra.

Para fazer face à invasão lançada pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia tem contado com a ajuda dos aliados ocidentais, incluindo no fornecimento de equipamento militar.

Os aliados ocidentais de Kiev também impuseram sanções económicas a Moscovo para tentar diminuir a capacidade russa de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

Desconhece-se o número de baixas civis e militares em quase 16 meses de combates na Ucrânia, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será elevado.