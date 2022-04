Ucrânia: Rússia anuncia ataque a fábrica militar nos arredores de Kiev

O exército russo bombardeou hoje uma fábrica militar nos arredores de Kiev e intensificou os ataques à capital ucraniana, anunciou o Ministério da defesa da Rússia em comunicado.

“Mísseis de alta precisão lançados por aeronaves da noite para o dia destruíram uma fábrica de munição perto de Brovary, na região de Kiev”, lê-se no texto publicado pelo departamento da defesa de Moscovo no Telegram.

Já o autarca de Brovary, Igor Sapojko, disse que “algumas infraestruturas foram atingidas” nas primeiras horas de domingo.

Enquanto, um jornalista da AFP no local diz não ter observado nenhuma destruição ou fogo.

Nos últimos três dias, as forças russas realizaram vários ataques a fábricas militares em Kiev e nos arredores da capital ucraniana.

No final de março, a Rússia anunciou que ia retirar tropas do norte da Ucrânia, incluindo a região da capital, para concentrar suas forças na região de Donbass, no leste do país.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.