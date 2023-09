Ucrânia: Rússia diz ter abatido três drones, incluindo um na região de Moscovo

O autarca da capital da Rússia, Sergei Sobyanin, disse hoje que as defesas aéreas russas abateram esta madrugada três drones ucranianos nas regiões de Moscovo, Kaluga e Tver, no oeste do país.

5 Setembro 2023, 03h51