Ucraniana Comfy em destaque na Conferência Tudo Sobre Ecommerce 2022

Os impactos da pandemia e da guerra no comércio eletrónico da Ucrânia será um dos temas em destaque na 3.ª edição da Conferência Tudo Sobre Ecommerce, que tem encontro marcado no Auditório da Ordem dos Contabilistas Certificados, no Porto, a 26 de maio.

Antes da guerra que a Rússia levou até á Ucrânia, a realidade económica do país liderado por Volodimir Zelensky posicionava-o como o 65.º maior marketplace online mundial, com uma receita global de mil milhões de dólares, em 2021, refere a organização do evento.

Tal como em muitos países europeus, a pandemia de Covid-19 enraizou o ecommerce nas rotinas de muitos milhões de ucranianos. Com perto de 100 lojas em cerca de 60 cidades, e mais de quatro mil funcionários, a Comfy era a quinta maior loja online da Ucrânia.

O case study da Comfy no contexto do comércio eletrónico ucraniano, da pandemia à guerra, é precisamente o mote da intervenção da diretora de marketing e ecommerce da empresa, Maria Nazarenko (atualmente refugiada num país europeu), e de Natalia Koshova, membro do Conselho Consultivo, na Conferência TSE 2022, organizada pela Tudo Sobre Ecommerce, uma consultora na área da digitalização de negócios de empresas e marcas em Portugal.

“Growing ecommerce businesses in a post-pandemic market“ é o tema “que funciona como guia para o evento deste ano, que levará à tribuna vários casos de sucesso de negócios online portugueses e internacionais”, refere a organização.

Além da Comfy, e até ao momento, a Organização avançou já com a presença de cinco intervenções. Gonçalo Guerreiro, que lidera a aquisição de utilizadores na Kencko, uma marca de food-tech direta ao consumidor, é um deles. Outro dos conferencistas é o brasileiro Camilo Coutinho, um estratega digital especializado em vídeo marketing e criação de conteúdo de vendas em vídeos em qualquer plataforma.

Judit Takács Miranda, coordenadora do departamento de marketing digital do El Corte Inglés, é outra das palestrantes já confirmadas. David Tomás, reconhecido como o primeiro ‘diretor para a felicidade’ empresarial em Espanha, também estará presente.

Cláudia Santos, que lidera a Direção de Produto da Farfetch Platform Solutions desde o início da unidade desta unidade de negócios (em 2015), responsável pelas mais recentes soluções comerciais para marcas de luxo e retalhistas mundiais, participará igualmente como oradora.

Depois de um adiamento e de duas edições somente online (em 2020 e em 2021), por causa da crise de saúde pública mundial, a Conferência Tudo Sobre Ecommerce está assim de regresso ao formato físico. “O evento cresceu 125% em número de participantes da 1.ª para a 2.ª edição e, não obstante a atual situação pandémica, estima um novo crescimento de assistência para a 3.ª edição”.