UE concorda em negociações de adesão com Albânia e Macedónia do Norte

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o primeiro-ministro albanês, Edi Rama, o primeiro-ministro da Macedónia do Norte, Dimitar Kovacevski, e o primeiro-ministro checo, Petr Fiala, anunciaram o início do longo processo de alargamento da União Europeia – que concordou em abrir negociações de adesão com a Albânia e a Macedónia do Norte.

A decisão surge na sequência do alegado entendimento entre a Macedónia e a Bulgária a propósito de um litígio comum de décadas. A Bulgária tem exigências sobre a língua, a origem e a história do país vizinho que têm desbloqueado as negociações de adesão.

“Chegar a um consenso é muito difícil por causa das sobreposições históricas e também geográficas. A Bulgária tem a sua própria região da Macedónia, a Macedónia Pirinska ou a Macedónia do Pirin”, dizia um especialista à Euronews em 2020, nome de uma cordilheira montanhosa que vai até à fronteira grega. As autoridades búlgaras receiam que novas minorias e separatismo possam emergir a partir do exemplo da Macedónia, que também conheceu grandes entraves à entrada na União colocados pela Grécia. A Bulgária queixa-se ainda da apropriação da história e de figuras históricas chave por parte da Macedónia.

O problema, se bem que aparentemente ultrapassado, não fica resolvido, e vai, mais tarde ou mais cedo, acabar por ressurgir.

De qualquer modo, e para já, os 27 Estados membros “acabaram de concordar em abrir negociações de adesão com a Albânia e a Macedónia do Norte”, disse o primeiro-ministro checo, cujo país detém a presidência rotativa do Conselho da União. “Demos mais um passo importante para aproximar os Balcãs Ocidentais da União”, escreveu nas redes sociais.

O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, e o seu homólogo da Macedónia do Norte, Dimitar Kovacevski, são agora esperados em Bruxelas para iniciarem formalmente as negociações de adesão.

Rama partilhou esta terça-feira um tweet do chanceler alemão Olaf Scholz, que visitou a Bulgária no mês passado: “Saúdo a votação do parlamento macedónio, que abre caminho para as primeiras conferências de adesão à União Europeia com a Macedónia do Norte e a Albânia”, escreveu Scholz. “Queremos-vos a todos como membros da União Europeia”.

O anúncio ocorre depois de a Macedónia do Norte e a Bulgária terem assinado no domingo uma proposta francesa que torna o macedónio uma língua oficial na UE, além de dar outras garantias. Sob pressão da França, que ocupou a presidência da União até 1 de julho passado, o parlamento búlgaro concordou em suspender o seu veto em troca de garantias da União de que a Macedónia do Norte atenderá aos argumentos búlgaros nas questões controversas.

A Macedónia foi designada como candidata à adesão à União há quase 20 anos, enquanto a Albânia recebeu o mesmo estatuto em 2014. Mais um milagre da guerra na Ucrânia, dizem alguns observadores.