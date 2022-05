UE cria plano para proteger crianças contra o abuso sexual online

A União Europeia vai avançar com uma estratégia melhorada de proteção das crianças contra o abuso sexual online, de acordo com a “Reuters”.

A iniciativa em questão, que foi apresentada esta quarta-feira pela Comissária da UE para os Assuntos Internos, Ylva Johansson, torna obrigatório detectar, denunciar e remover qualquer material desse tipo, independentemente da sua localização, por parte dos fornecedores de serviços de Internet.

“Queremos apoiar o acesso a dispositivos e competências digitais para crianças, especialmente as que se encontram em situações vulneráveis, combater o cyberbullying, e proteger todas as crianças de conteúdos online nocivos e ilegais”, esclareceu a vice-presidente da UE, Margrethe Vestager.

Na mesma declaração da UE, é referido que a maioria das crianças na UE utiliza os seus smartphones diariamente e quase o dobro face ao registado há dez anos, e cada vez mais cedo.

De acordo com a UE, 60% do material sobre abuso sexual de crianças em todo o mundo está alojado em servidores do espaço europeu.