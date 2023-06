Através da Ubbu, crianças entre os seis e os 12 anos aprendem a linguagem de código aplicando-a a problemas do dia-a-dia.

29 Junho 2023, 11h23

A plataforma portuguesa de aprendizagem de código para crianças Ubbu foi distinguida no European Digital Skills Awards 2023, na categoria Empowering Youth in Digital, entre 52 projetos candidatos de países como Alemanha, Espanha ou Itália.

Esta edição dos prémios impulsionados pela União Europeia recebeu um total de 330 candidaturas. Portugal encontra-se no pódio dos países que apresentaram mais candidaturas – em concreto, 52, atrás da Espanha, com 60 candidaturas, e da Itália, com 83.

Fundada em 2015, a Ubbu é uma plataforma digital de programação e ciência de computação para crianças entre os seis e os doze anos. Para os jurados, destacou-se pela sustentabilidade do modelo de negócio, “capacidade de escala e impacto em vários países” e “formato atraente”, até porque foi “concebida especificamente para ser usada por famílias, professores e pessoas sem experiência em programação, tornando-se uma ferramenta formidável para crianças e adultos aprenderem juntos”.

Nestes oito anos, fez quase 40 milhões de atividades, como jogos e outros desafios tendo por base os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com 250 mil alunos. Só no último ano letivo, aproximadamente 100 mil crianças em 20 países – sobretudo Portugal (continental e Açores) e Brasil – utilizaram a solução quer em casa quer na escola.

A Ubbu liderada por João Magalhães é uma startup de impacto sendo este seu projeto acompanhado pela Direção-Geral de Educação, Fundação para a Ciência e Tecnologia e InCode2030 e contando com o apoio da Fundação Altice, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Banco Montepio e Siemens.

“É um reconhecimento de todo o nosso trabalho no sentido de levar as ciências da computação ao maior número de crianças possível. Para a Ubbu, a melhor forma de preparar as nossas crianças e jovens para o futuro é dotando-os desde cedo, nas escolas, das capacidades necessárias para terem sucesso no contexto de evolução e massificação da tecnologia em que vivemos”, disse o CEO. “Representa uma motivação redobrada para o continuarmos a fazer”, sublinhou João Magalhães.

