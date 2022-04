UE importou 7,8 mil milhões de euros em vacinas mas exportou 20,1 mil milhões de euros

A União Europeia importou 7,8 mil milhões de euros em vacinas no total do ano de 2021, enquanto as exportações atingiram 20,1 mil milhões de euros, revelam os dados divulgados pelo Eurostat.

As importações mais significativas foram provenientes da Suíça, contabilizando 65%, e dos Estados Unidos (29%), uma vez que os principais laboratórios das farmacêuticas se encontram nestes países. A maioria das exportações destinaram-se ao Japão (21%), Reino Unido (14%), Coreia do Sul (6%) e Turquia e Austrália (5%).

Segundo o Eurostat, o maior estado-membro exportador foi a Bélgica, que contabilizou 61% do total das exportações da UE. Seguiu-se então a Alemanha com 21% e Espanha com 11%.

Mas estes países foram também os que somaram o maior número de importações de vacinas de Covid-19 para dentro e fora da UE. A Alemanha foi o maior importador (30% do total), seguindo-se Espanha (21%) e a Bélgica (14%).

De relembrar que na União Europeia está autorizada a administração das vacinas da Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen e Novavax. A maioria das vacinas que chegou inicialmente ao espaço europeu foi enviada aos países através da Comissão Europeia.