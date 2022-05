UE pede à Somália que se centre na reconciliação em dia de presidenciais

De acordo com o porta-voz das Forças Armadas egípcias, Gharib Abdelhafez, “intensos esforços estão a ser realizados pelas Forças Armadas” no âmbito de uma campanha para acabar com o “terrorismo no norte do Sinai”, onde operam grupos extremistas, como o braço egípcio do Estado Islâmico (EI), denominado Wilayat Sinai.