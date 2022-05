UE vai acabar com importação de carvão russo no verão, diz chanceler alemão

A União Europeia (UE) vai deixar de importar carvão russo no verão e acabar com o petróleo do mesmo país até ao final de 2022, disse o chanceler alemão Olaf Scholz citado pela agência de notícias “Tass” esta segunda-feira, 2 de maio.

A UE adotou, junto dos parceiros transatlânticos, “sanções sem precedentes contra a Federação Russa. Muitos países aderiram a essas sanções, mesmo que isso implicasse necessariamente custos económicos”, referiu o chanceler.

“Além disso, estamos agora a implementar uma política muito ambiciosa para reduzir a dependência da importação de combustíveis fósseis da Rússia. Vamos parar com a importação de carvão russo este verão, e eliminaremos gradualmente a importação do petróleo russo até ao final do ano, bem como as importações de gás da Rússia”, garantiu Scholz.

A guerra na Ucrânia começou a 24 de fevereiro e desde então a União Europeia já aplicou cinco pacotes de sanções à Rússia, com um sexto tendo sido estudado há três semanas.

O sector energético foi pela primeira vez incluído nas sanções contra a Rússia, no quinto pacote, com uma proibição da importação de carvão proveniente do país, no valor de quatro mil milhões de euros por ano, além de outras restrições ao comércio, nomeadamente de matérias-primas, maquinaria, equipamentos e tecnologia.

Desde que começou a guerra a dependência da maior economia europeia das importações de petróleo russo caiu nas últimas semanas para 12%, contra 35% antes do conflito, e as compras de carvão diminuíram para 8%, contra 50% no período pré-guerra.

A Alemanha anunciou há algumas semanas a intenção de prescindir completamente do petróleo e do carvão russo até ao fim do ano.