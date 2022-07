UE vai aumentar apoio militar à Ucrânia em 500 milhões de euros

Os líderes da União Europeia (UE) concordaram em reforçar o apoio financeiro aos militares da Ucrânia com mais 500 milhões de euros, subindo para 2,5 mil milhões de euros o montante total entregue a Kiev.

De acordo com o “Politico”, esta quinta parcela de dinheiro ainda precisa de ser aprovada pelos países da UE.

Os números foram dados a conhecer ontem, segunda-feira, pelo chefe da política externa da UE, Josep Borrell.

“Todos disseram unanimemente ‘sim, vamos entregar mais 500 milhões'”, disse Borrell após uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Bruxelas.

“A decisão será tomada nos próximos dias, mas hoje os ministros concordaram com a proposta”, explicou o político espanhol.

O dinheiro será desembolsado através do Fundo Europeu para a Paz (EPF), que reembolsa os membros do bloco que enviam armas para a Ucrânia para ajudar na sua luta contra a invasão da Rússia.

O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, revelou no Twitter que “saudou” o acordo dos ministros sobre o novo financiamento.

“A Europa continua a cumprir pela paz e defesa dos nossos valores”, escreveu.

Borrell avançou ainda que o bloco tem continuado o diálogo sobre o aumento das sanções contra o Kremlin, estando previstas mais medidas.

“Estas sanções funcionam, a economia russa é severamente afectada”, considerou Borrell, rejeitando as sanções não levaram a num aumento dos preços do petróleo.

We continue to firmly stand by #Ukraine in light of Russia’s continued atrocities, and to lend our support to its fight for freedom & independence.

Today, we reached a political agreement on my proposal for the next European Peace Facility tranche #EPF worth €500 million. pic.twitter.com/I4NetZI2kQ

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 18, 2022