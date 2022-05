UEFA exclui clubes russos das Ligas dos Campeões e Europa

A UEFA proibiu os clubes de futebol russos de participar das temporadas 2022-23 na Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga das Nações da UEFA, segundo o “The Guardian”.

A candidatura da Rússia para sediar os torneios Euro 2028 e Euro 2032 também já não é elegível. Estas não são as primeiras exclusões da UEFA que no Europeu de futebol feminino eliminou a Rússia, dado assim a Portugal o lugar que vai ocupar no campeonato. Os portugueses vão estar no mesmo grupo que a Holanda, Suécia e Suiça.

Além da UEFA, em fevereiro, pouco depois da guerra na Ucrânia começar, a FIFA decidiu expulsar a Rússia de todas as competições internacionais.

Em resposta, a Rússia criticou a decisão. “A União de Futebol da Rússia opõe-se categoricamente à decisão da FIFA e da UEFA sobre a suspensão das equipas russas de todos os campeonatos internacionais. Acreditamos que a decisão é tanto uma violação a todos os padrões e princípios que regem as competições internacionais quanto ao espírito desportivo”, apontou o Kremlin.