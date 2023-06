A organização que rege o futebol europeu visa impor mais restrições, tendo como principal alvo os clubes que têm contornado as regras relativas ao fair-play financeiro, faz saber o seu presidente, Aleksander Ceferin.

20 Junho 2023, 17h23

A UEFA está a estudar a possibilidade de impor um limite máximo aos gastos dos clubes europeus, além das regras relativas ao fair-play financeiro, que já existem. A revelação foi feita pelo presidente do organismo que rege o futebol europeu, o esloveno Aleksander Ceferin.

“Não queremos que dois ou três clubes que têm recursos ilimitados cheguem a gastos de cinco ou dez milhões, caso contrário a a competição não seria interessante”, de acordo com as declarações do responsável à emissora “NOS”.

As regras visam evitar que alguns clubes que têm conseguido contornar as regras atualmente existentes possam continuar a fazê-lo e, assim, continuem a abrir os cordões à bolsa sem duvidar do orçamento. A título de exemplo, é o caso do PSG, que desde a temporada 2019/20 viu os seus gastos ascenderem a 717 milhões de euros. O gigante francês beneficia de um fortíssimo investimento de um fundo do Qatar, de tal forma que tem feito alguns dos negócios mais caros de sempre.

Mais recentemente, os holofotes têm estado virados para o Chelsea FC. O novo dono dos londrinos está a cumprir a promessa de fazer aumentar os investimentos no ‘Blues’, que na temporada que agora termina registaram um prejuízo superior a 540 milhões de euros em transferências.