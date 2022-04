UGT perde 43 mil sindicalizados em nove anos

A UGT perdeu 43 mil sindicalizados nos últimos nove anos, perante a forte redução do emprego no sector financeiro e das sucessivas crises que se viveram em Portugal, avança o jornal “Público” este sábado, citando o relatório que o secretariado nacional leva ao XIV Congresso da UGT que decorrerá neste fim de semana em Santarém e onde será eleito o novo secretário-geral.

De acordo com o relatório, Carlos Silva deixa a central sindical com 435 mil trabalhadores sindicalizados, uma descida de 43 mil face a 2013, quando assumiu a liderança da UGT. O lugar vai agora ser ocupado por Mário Mourão, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN).

Carlos Silva reconhece ao jornal que estes números lhe causam “desconforto”, mas recorda que a redução do número de sindicalizados afeta todo o movimento sindical europeu, não sendo um problema exclusivo de Portugal. Já Mário Mourão, que deverá ser confirmado como o novo secretário-geral da UGT no domingo, diz que tem como objetivo “revitalizar a sindicalização” .