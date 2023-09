Um ano com potencial para todas as catástrofes

A guerra, o ódio cada vez mais evidente entre a China e os Estados Unidos ou entre os europeus e os imigrantes vai induzir um forte impacto no ano que se segue. Com as eleições presidenciais norte-americanas e as Parlamentares europeias a atirarem para um canto as propostas não radicais.

15 Setembro 2023, 16h11

Há sempre qualquer coisa de especial – de especialmente impactante para o globo – nos anos em que os norte-americanos votam em quem será o seu novo presidente (e o próximo será um desses anos), mas 2024 tem todos as condicionantes e todas as incertezas para ser especialmente catastrófico. Logo a partir de janeiro, os republicanos dos Estados Unidos são chamados a escolher quem será o seu candidato, que terá a incumbência de, em princípio, defrontar o atual ocupante do cargo, Joe Biden. Todos os indicadores dos estudos de opinião seguem no mesmo sentido: esse ‘incumbente’ será Donald Trump e Biden tem poucas hipóteses de o defrontar com sucesso. A guerra na Ucrânia vai, sem dúvida, ultrapassar a fronteira da passagem do ano. Como diz o analista Seixas da Costa, há uma enorme alteração a impactar 2024: “as armas nucleares deixaram de ser um instrumento de paz para passarem a ser um instrumento de guerra” – ou, dito de outra forma, a ameaça nuclear é uma marca que ficará incrustada no ano de 2024. Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor