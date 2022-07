Um azul sustentável

Terminou no passado dia 1 de julho a segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, realizada em Lisboa. Uma semana dedicada a colocar os oceanos, num lugar cimeiro, da hierarquia dos temas da agenda internacional. A perceção é que é necessário, a todos os níveis, um maior sentido de urgência para enfrentar os desafios globais colocados aos oceanos.

Os nossos oceanos são críticos para a existência humana. Sabemos que o oceano providencia cerca de 50% do oxigénio que respiramos, absorve mais de 90% do calor em excesso armazenado no sistema terrestre, absorve uma quantidade significativa do CO 2 que existe na atmosfera, desempenhando desta forma uma importante função mitigadora para os efeitos das alterações climáticas, que de outra forma seriam significativamente maiores.

Mas o oceano constitui igualmente uma pedra angular da economia global. Mais de três mil milhões de pessoas dependem do oceano para viver e muitas delas exercem profissionalmente, atividades relacionadas com o mesmo, a designada economia azul, em setores que vão desde os mais tradicionais como as pescas e transportes marítimos passando pelos novos e emergentes sectores da aquacultura, das energias renováveis offshore, da biotecnologia marinha, da robótica aquática, das atividades extrativas dos fundos marinhos bem como sectores mais transversais como o turismo costeiro, os serviços (financiamento e seguros) e a administração pública (segurança e defesa).

Apesar da falta de dados sobre alguns setores da economia azul, a União Europeia no seu relatório de 2022, mostra que a economia azul emprega diretamente cerca de 4,5 milhões de pessoas e produz cerca de 667 mil milhões de euros em volume de negócios. Dados da OCDE (último estudo de 2016) estimam que o valor mundial da economia azul seja de 1,5 biliões de dólares, comtemplando 31 milhões de postos de trabalho.

Os problemas atuais dos oceanos como a pesca excessiva com o consequente desaparecimento de biomassa e perda de biodiversidade, a poluição quer por plásticos quer por compostos químicos fosforados e azotados quer pela poluição farmacêutica, refletem-se na economia azul.

Dois importantes desafios emergem: a gestão melhorada dos vários aspetos da sustentabilidade dos oceanos, desde a pesca sustentável até à saúde dos ecossistemas passando pela poluição e a compreensão dos desafios da governança dos oceanos que terão de ambicionar uma escala nunca antes alcançada no que diz respeito ao envolvimento de todos estados e stakeholders.

O que há a fazer é imenso, não há tempo a perder!

Esta é uma das principais mensagens sublinhada por John Kerry, o enviado especial do Presidente dos EUA para o Clima, à Conferência dos Oceanos, ao reforçar a necessidade de tomada de consciência de que é necessário passar à ação e que tendo em conta a dimensão das tarefas à nossa frente, tal não é possível de concretizar se o financiamento for assegurado somente por fundos públicos. A participação do setor privado é crucial e este tem respondido ao desafio.

Qual o papel de Portugal? Portugal tem de liderar pelo exemplo. A zona económica exclusiva de Portugal é uma das maiores do mundo. Portugal tem em curso o projeto de extensão da plataforma continental, que a concretizar-se transforma Portugal num país com 3% de território terrestre e 97% território marítimo, assumindo esta plataforma, entre outras dimensões relevantes, uma importância económica significativa.

É importante apostar na diversificação, em fileiras emergentes da nova economia azul de elevado valor tecnológico que incorporam inovação científica e criam elevado valor acrescentado como, por exemplo, na energia renovável offshore e na bioeconomia e biotecnologia azul.

Tendo a Organização das Nações Unidas decidido dedicar esta década ao estudo dos oceanos, é fundamental que Portugal contribua significativamente para este esforço assumindo uma posição de liderança internacional no conhecimento dos mares e no desenvolvimento de uma economia azul sustentável.