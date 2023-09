No novo MS Aparthotel, em Linda-a-Velha, terá o prazer de uma bela piscina, também ao dispor dos não hóspedes deste empreendimento de 4 estrelas, para aqueles dias em que não lhe apetece enfrentar as filas de trânsito para a praia.

7 Setembro 2023, 06h30

Não é preciso afastar-se muito de Lisboa, Oeiras ou Cascais, para passar um dia de lazer, em família, longe do reboliço do trânsito ou das enchentes da praia.

No novo MS Aparthotel, em Linda-a-Velha, terá o prazer de uma bela piscina, também ao dispor dos não hóspedes deste empreendimento de 4 estrelas, para aqueles dias em que não lhe apetece enfrentar as filas de trânsito para a praia.

O MS Aparthotel (4 estrelas), do Grupo My Story Hotels, está rodeado por jardins, tem vistas para o rio Tejo e a Serra de Sintra e tipologias individuais e familiares, todas equipadas com kitchenet, além de ter um restaurante com apetecível gastronomia.

Os quartos são amplos e luminosos, com varandas privadas e zonas de lazer e uma vasta oferta em atividades de bem-estar e entretenimento, como ioga, música ao vivo e espetáculos de magia.

A piscina, ampla e enquadrada por jardins, tem serviço de Pool Bar, com uma carta de refeições ligeiras e apetecíveis ao paladar que complementam o prazer dos mergulhos. Entre o tradicional, o gourmet e o vegetariano são muitas as opções, como por exemplo: Salada Cesar (com peito de frango grelhado, alface romana, bacon tostado, lascas de parmesão e crountons) / Salada de Camarão (com chili, cebola roxa, espinafre baby, juliana de pimentos e malagueta vermelha) / Club Sandwich (com ovo cozido, bacon, peito de frango, tomate e alface temperada com maionese) / Bifana Tradicional (no pão de Mafra, alho e louro, vinho branco e azeite) / Prego da Vazia (em bolo do caco com molho de manteiga, tomilho e queijo cheddar) / Hambúrguer de Novilho (em pão brioche, alface, tomate, queijo flamengo e cogumelos paris salteados com alho) / Hambúrguer Vegetariano / (flor de sal com limão, grão e queijo de caju). E também doces do dia, gelados e fruta.

A piscina funciona das 10h00 às 19h00 e o valor (para não hóspedes) é de 35 euros para adultos e 17,50 euros para crianças até aos 12 anos.

Fica na Rua Manuel da Silva Gaio, 2; Linda-a-Velha. Tel.: 210 066 000.