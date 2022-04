Um saudoso até sempre, Eunice Muñoz

Morreu Eunice Muñoz, esta sexta-feira. tinha 93 anos.

Tinha medo do escuro. Desde miúda que era assim. Nunca perdeu esse medo. À noite deixava sempre uma luz acesa. No seu quarto, as portadas ficavam sempre abertas, para que a luz do candeeiro da rua entrasse. Em digressão, nos hotéis, o mesmo ritual. Uma luz acesa. Nunca compreendeu por que razão as pessoas fecham tudo e ficam às escuras. Ela que iluminava o palco com a sua voz e a sua presença.

Mas nem sempre terá sido assim, segundo recordou em várias ocasiões, referindo que entrava “contrariada” nas peças dos seus pais, quando andavam na estrada, com o seu teatro desmontável. Entre pais dedicados ao teatro e avós que respiravam a arte circense, esta herdeira de sangue Cardinali cresceu num ambiente marcado pela efervescência, pela itinerância e um certo arrebatamento, onde até a paixão se traduziu em rapto (consentido) e fuga de comboio – protagonizados por aqueles que viriam a ser os seus avós paternos.

O destino pode não lhe ter pregado uma partida, mas traçou-se a linha que veio a seguir. Que até veio disfarçada de acaso quando, em 1941, a então diva do teatro português, Amélia Rey Colaço, anunciou que procurava uma jovem rapariga para contracenar com ela na peça “O Vendaval”, no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. Eunice Muñoz foi a escolhida. Tinha apenas 13 anos quando subiu pela primeira vez a um dos palcos mais conceituados do país, no dia 28 de novembro de 1941. No mesmo dia, 80 anos depois, a atriz regressou a esse mesmo palco. Mas já lá iremos, pois a futura atriz, nascida a 30 de julho de 1928 na vila de Amareleja, no concelho alentejano de Moura, decidiu, apesar de tudo, que queria vestir a pele de “outros”.

E assim foi. Com essa primeira atuação despertou o interesse e atenção dos membros da Companhia Rey Colaço/Robles Monteiro, e somou colaborações e sucessos, como “Riquezas da Sua Avó”, de 1943 e “Labirinto”, de 1944. Mas não se ficou por aqui. Ingressou no Conservatório Nacional e na sua Escola de Teatro, que concluiu com 18 valores. Paralelamente, abraça novos trabalhos e algumas partilhas de palco com grandes vultos do teatro, como Vasco Santana, Mirita Casimiro ou Maria Lalande.

Em 1946 estreia-se no grande ecrã, no filme “Camões”, de Leitão de Barros, interpretando o papel da fidalga Beatriz da Silva. Foi agraciada com o prémio para melhor atriz pelo Secretariado Nacional de Informação. Foi apenas o primeiro. Em 1949 a sétima arte voltaria a chamar por si em “A Morgadinha dos Canaviais” e “Ribatejo”.

Regressa aos palcos já na década de 50, consolidando o seu estatuto como uma das promissoras estrelas do teatro português, mas ainda nesta década decide retirar-se da vida artística durante alguns anos, deixando incrédulos admiradores, crítica e comunicação social.

De Joana D’Arc a Mãe Coragem

O Teatro Avenida, em Lisboa, acolhe Eunice Muñoz em “Joana D’Arc”, de Jean Anouilh, a peça que marca o seu retorno, em 1957. Ficaram para a história as multidões que, na Avenida da Liberdade, procuravam comprar um bilhete para ver uma representação que a crítica qualificou de genial.

Assim, à distância, é fácil dizer que o tempo passou, polvilhado de desempenhos brilhantes em peças como “A Desconhecida” de Pirandello, “Noite de Reis” de William Shakespeare, o “Adorável Mentiroso” de Jerome Kilty, “Verão e Fumo” de Tenessee Williams. O encontro com autores tremendos prossegue. Textos exigentes fazem com que se entregue ainda mais. “Fedra” de Racine, “As Criadas” de Jean Genet, “Felizmente Há Luar” de Luís de Sttau Monteiro, “A Casa de Bernarda Alba” de Garcia Lorca.

Eunice não tem medo de se expor nem de parecer ridícula. O seu prestígio como uma das maiores atrizes teatrais nacionais consolidava-se. A sua voz, o seu arrebatamento, intensidade, drama, riso, o que fosse que a personagem exigisse, Eunice dava. E superava-se. E não deixava ninguém indiferente. Nem mesmo os detratores. Era difícil desviar o olhar dela. Fingir que aquela voz não tinha força, carisma.

É então que Brecht e Eunice se cruzam, pela mão do encenador João Lourenço. Corria o ano de 1986 e o Teatro Aberto estreou “Mãe Coragem e os seus filhos”, que contou com um elenco extraordinário. Elogiada pela crítica e multipremiada, a peça do dramaturgo alemão elevou Eunice ao panteão dos deuses. No “Diário de Notícias”, em julho desse ano, Orlando Neves escrevia: “É um pecado cultural não ir vê-la”.

O regresso ao cinema e a estreia no pequeno ecrã

Os anos 80 também ficarão marcados pela 7ª arte, com destaque para Dona Estefânia em “Manhã Submersa” (1980), a adaptação do romance de Vergílio Ferreira, a par das suas prestações em “Repórter X” (1987) de José Nascimento, “Matar Saudades” (1988) de Fernando Lopes, e “Tempos Difíceis” (1988) de João Botelho. Entre ecrãs, mostrou uma vez mais o seu talento e versatilidade sob a batuta de Filipe La Féria em “Passa Por Mim no Rossio”, musical de homenagem à história da revista à portuguesa (1991).

Os convites para trabalhar em televisão foram acontecendo, mas não encontram eco na atriz. Após as resistências iniciais, acabou por aceitar o desafio de Walter Avancini e protagonizar para a RTP a telenovela “A Banqueira do Povo”, em 1993. A sua personagem inspirava-se na figura de Dona Branca, uma burlona condenada durante os anos 80 por fraude e corrupção. Apesar dos baixos índices de audiência, a sua interpretação foi, uma vez mais, elogiada por todos os quadrantes críticos, à frente de um elenco com nomes como Raul Solnado, Carmen Dolores, Jacinto Ramos, João Perry e Alexandra Lencastre.

Seis anos depois, em 1999, foi a protagonista de “Todo o Tempo do Mundo”, ao lado de Ruy de Carvalho, exibida na TVI, e continuou desde então a trabalhar regularmente em televisão. “Quer o Destino”, foi a última novela em que participou, no mesmo canal, em 2020. De permeio, trabalhou sempre muito. Porque representar implica “muito trabalho”, dizia. Palavra de “Zerlina” (1993), personagem-monólogo altamente exigente e outro monumento “euniciano”. Aliás, muitos espetadores, ilustres anónimos, recordam a agradável sensação de rever uma amiga, alguém com quem se partilha um pedaço de vida, de tão absorvente que as suas representações eram.

Avó e neta, vasos comunicantes Muñoz

Casada por três vezes — com Rui Ângelo de Oliveira do Couto, Ernesto Borges e António Barahona da Fonseca —, a atriz teve seis filhos, muitos momentos de felicidade e sacrifícios. Mas parte da sua carreira, deveu-a aos homens da sua vida, como referiu ao “Expresso” numa entrevista que assinalava os seus 80 anos de carreira.

Na reta final de 2021, preparava-se para ver o pano cair pela última vez na mesma sala onde se emocionou a ver as cortinas abrir-se pela primeira vez, em 1941. Eunice Muñoz despediu-se dos palcos no Teatro D. Maria II aos 92 anos, pouco antes de celebrar oito décadas de uma carreira recheada de prémios e condecorações. E fê-lo partilhando essa “segunda casa” com a sua neta Lídia, de 30 anos, em “A Margem do Tempo”, peça de Franz-Xaver Kroetz, composta por um intenso diálogo entre ação e música, da lavra de Nuno Feist.

Este espetáculo, entre dois vasos comunicantes, fez-se de silêncios e foi escolhido devido às restrições que Eunice vivia desde 2013, quando perdeu a voz na sequência da remoção cirúrgica de um tumor. Recuperou a capacidade de falar, com terapia e outras intervenções, mas o cansaço nunca a abandonou. Nada, porém, que a impedisse de manifestar em palco o amor incondicional que nutre pelo teatro e pela sua neta. E de Lídia Muñoz devolver esse amor.

Em 2021, Tiago Durão registou essa voz, agora mais rouca mas indissociável da sua pessoa, em “Eunice ou Carta a uma Jovem Actriz”, documentário-testemunho de 93 anos de vida, 80 de palco. E assim nos chega na primeira pessoa: “Sabe, tive sempre algo que me ajudou muito na minha carreira: sou muito distraída. Não levo a sério as coisas. Chego sempre à conclusão de que não vale a pena.”

E assim nos deixa.

Um saudoso até sempre, Eunice