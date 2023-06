De visita à China, o fundador da Microsoft reuniu-se esta sexta-feira com o presidente chinês, tendo sido referido por Xi Jinping como “um velho amigo”. O tema do desenvolvimento da Inteligência Artificial foi um tema discutido.

16 Junho 2023, 16h29

O presidente chinês Xi Jinping referiu-se a Bill Gates como um “velho amigo”, e espera que ambos possam cooperar de forma a que tanto a China como os Estados Unidos consigam beneficiar, segundo a “Reuters”.

No primeiro encontro em anos do presidente chinês com um empresário estrangeiro, Xi Jinping mostrou-se feliz em ver o co-fundador da Microsoft depois de três anos sem ter visitas.

Segundo um vídeo publicado na emissora estatal chinesa, Xi afirmou que “com a atual situação global podemos realizar várias atividades benéficas para os nosso dois países e povos, atividades que beneficiam a humanidade como um todo”.

Durante o encontro o presidente chinês discutiu com Bill Gates o crescimento global da Inteligência Artificial (IA) e afirmou que as empresas dos Estados Unidos, incluindo a Microsoft, eram bem vindas a trazer a sua tecnologia de IA para a China.

Bill Gates chegou a Pequim na passada quarta-feira e disse sentir-se honrado por ter a hipótese de estar com o presidente chinês. “Sempre tivemos boas conversas e temos vários tópicos importantes para discutir hoje”, revelando ainda que se encontrava feliz por voltar ao país.

Desde que a China reabriu as fronteiras foram já vários os CEOs que visitaram o país, mas reuniram sempre com ministros do governo Chinês.

O último encontro entre o presidente chinês e Bill Gates aconteceu em 2015, na província de Hainan, na China. Em 2020, o presidente chinês escreveu uma nota de agradecimento à Fundação Bill e Melinda Gates pela ajuda dada à China durante a pandemia.