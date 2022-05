Uma coleção que vai encantar mães e filhas

A coleção Mummy & Me da Parfois regressa para mais uma estação, com propostas preppy e divertidas a pensar nos dias de verão.

Com inspiração no laço entre mãe e filha, a marca desenha um conjunto de peças para utilizar para utilizar em conjunto: vestidos, biquínis e acessórios que criam matching looks.

O padrão vichy foi o escolhido para os vestidos e biquínis, numa versão em preto e branco, ou com tons veranis como o verde e o amarelo.

A combinação entre silhuetas fluídas e detalhes como os folhos ou favos de mel criam peças femininas e descontraídas que não atrapalham na hora de brincar.

Os modelos de criança estão disponíveis em dois tamanhos, para quatro e seis anos, e nos tamanhos habituais da marca para adulto.

Os acessórios completam o look, com propostas bem divertidas, bolsas em ráfia com apontamentos em tecido Vichy e pendentes em forma de frutos.

Na bijuteria, destacam-se detalhes coloridos e conchas. As peças com missangas são um dos favoritos das crianças (e das mais mães também!).

Por último, os óculos de sol, disponíveis num modelo redondo de criança, ou com shape cat eye para a mãe, em branco e laranja.

A coleção está disponível em parfois.com