“Uma guerra no século XXI é um absurdo”. Guterres visita cidades ucranianas atingidas pela guerra (com áudio)

O secretário-geral da ONU está na Ucrânia para um encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mas antes fez questão de visitar algumas das cidades afetadas pelo conflito armado e pelos mísseis russos.

Numa das primeiras declarações desta quinta-feira, em Borodyanka, António Guterres afirmou que “uma guerra no século XXI é um absurdo” e mesmo um crime para a humanidade e para quem tem de passar por estes atentados, como é o caso do povo ucraniano.

Na primeira cidade visitada, Guterres está rodeado de tropas ucranianas, que visam garantir a sua segurança naquela que é uma das cidades mais atingidas pela guerra russa.

Antonio Guterres, UN chief, in Borodyanka was clearly moved by the massive destruction of homes he saw

He said he imagined his own family running in panic. He sent his condolences. He called war evil and absurd and unacceptable in the 21 century pic.twitter.com/zhN3BmNJmc

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) April 28, 2022