Uma mulher mudou a vida de duas irmãs há 23 anos. Agora, elas mudaram a sua

Há 23 anos, duas irmãs fugiram da antiga Jugoslávia, confusas e com medo do que lhes iria acontecer. Uma alma caridosa, que não ficou indiferente à tenra idade e receio das irmãs, deu-lhes uma nota de 100 dólares, uma nota e uns brincos quando do avião iniciar a descida.

Em 2022, Tracy Peck estava apenas a fazer recados quando uma amiga lhe ligou a perguntar se a história que estava no site da “CNN” era sobre si. Enquanto conduzia, Peck não pensou muito na chamada e nas mensagens que tinha recebido de várias pessoas e só quando encostou é que tudo fez sentido: andavam à sua procura e a única pista que tinham era um envelope escrito à mão, com a sua caligrafia.

“Para as raparigas da Jugoslávia. Lamento imenso que os bombardeamentos no vosso país tenham causado problemas à vossa família. Espero que a vossa estadia na América seja segura e feliz para cada uma de vocês – Bem-vindas à América – Por favor usem isto para vos ajudar. Uma amiga do avião – Tracy”, lê-se num envelope do hotel Holiday Inn Garden Court, partilhado pela “CNN” no dia 3 deste mês, ou seja, ontem.

Menos de um dia depois da partilha, em que uma das irmãs procurava a mulher mistério de nome Tracy, elas encontraram-se via Zoom. Ayda Zugay, a irmã mais nova que não sabia inglês na altura, procurava Tracy Peck há quase uma década.

I am so thankful to many people across the world who sent messages with clues and ideas that led us to #FindTracy ! It's been an honor to also read about each of your journeys for those that wrote to me, and I am so overwhelmed and inspired by those that want to #BeAWelcomer too! https://t.co/B5z5T8PjFm

À publicação norte-americana, Ayda Zugay explicou que guardou o envelope e os brincos nos últimos 23 anos com toda a sua força, de forma a um dia agradecer pessoalmente a ajuda que lhe foi dada. Durante dez anos, Zugay só quis dizer a Tracy o quanto o seu ato de generosidade significou para si, uma vez que esses 100 dólares serviram para a alimentação de todo o verão de 1999.

Quando leu a peça da “CNN” e percebeu o impacto que teve nas jovens, Peck pediu a ajuda de todas as pessoas que conhecia para as encontrar. Amigos e família enviaram tweets, e-mails e mensagens e em menos de um dia, Tracy Peck reuniu-se com as irmãs Zugay.

Ao fim de uma década de procura, Ayda Zugay não queria acreditar quando reviu a mulher que ajudou a família quando esta mais precisava. Quando a chamada de Zoom as ligou, Peck sorriu para o computador, quase sem acreditar no que estava a ver.

As irmãs Zugay tinham apenas pequenas memórias de Peck: tinha uma raquete de ténis e falava, com uma amiga, sobre jogar em Paris, além de ser do Minnesota.

“A sua generosidade ainda vive em mim, porque tenho-a praticado desde então”, disse Vanja Contino, irmã de Zugay, durante o reencontro internáutico.

Depois de uma distância temporal de 23 anos e de uma conversa emotiva, Peck acredita que ganhou duas filhas num curto espaço de tempo. Apesar da conversa em Zoom, as irmãs e Peck estão a tentar marcar um encontro presencial, possivelmente no mesmo dia em que foram transportadas no avião em 1999 para celebrar a vida.

Can you help us #FindTracy?

She welcomed @aydazugay into the US with an unexpected message in 1999. We'd love to help her decade-long search so she can reunite and thank Tracy in person.

Email info@refugeeadvocacylab.org if you can help us connect with Tracy! #BeAWelcomer pic.twitter.com/TT74V1Zmcc

— Refugees International (@RefugeesIntl) April 26, 2022