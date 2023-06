O Jornal Económico inicia hoje uma nova etapa da sua existência, com o lançamento do novo grafismo da edição semanal impressa, da autoria de Pedro Fernandes e implementação a cargo da equipa de Arte do Jornal Económico, liderada por Mário Malhão. A três meses do seu sétimo aniversário, o Jornal Económico chega aos seus leitores e anunciantes com um grafismo renovado, mais leve e moderno, que privilegia a análise e permite tratar os temas relevantes com uma maior profundidade.

Esta não é, no entanto, uma mudança que se esgota no grafismo, tal como os nossos leitores podem constatar nestas páginas. Temos novos conteúdos, uma maior profundidade na análise e, a partir da próxima semana, novos colunistas. Tudo isto mantendo o ADN do Jornal Económico, de um projeto feito por pessoas que acreditam no jornalismo e no papel fundamental que deve desempenhar numa sociedade democrática.

Dos jornalistas aos comerciais, passando pelos designers, administrativos e toda a equipa do JE e do grupo Media9, este é um jornal feito por pessoas que gostam do que fazem e que acreditam que está ao seu alcance fazer a diferença – para melhor – através do seu trabalho. E é com esta convicção que na próxima segunda-feira, 26 de junho, vamos lançar a nossa edição diária digital, com conteúdos exclusivos para assinantes, o que, na prática, transformará o Jornal Económico num diário.

Aos nossos leitores, parceiros e anunciantes, agradecemos o apoio e a confiança que nos têm dado desde o início do nosso projeto e pedimos que estejam connosco também nesta nova etapa.

Numa das suas cartas, Beethoven escreveu que não nos devemos limitar a praticar a nossa arte, mas sim procurar forçar o nosso caminho até aos seus segredos. Pois é isso, aliado ao conhecimento, que eleva a Humanidade ao Divino. Saibamos nós estar à altura desta máxima e procurar sempre fazer mais e melhor, fornecendo aos nossos leitores as informações de que necessitam para poderem fazer escolhas informadas e esclarecidas.