Uma ONU de mãos atadas e Guterres no meio da guerra. Ouça o podcast “A Arte da Guerra” com Francisco Seixas da Costa

Numa altura em que uma parte da Europa está à espera que a Alemanha se decida por fechar a torneira do gás russo, vale a pena observar que consequências políticas pode ter essa possível clivagem no que tem a ver com a forma como o bloco está a apoiar a Ucrânia. Não perca a análise do embaixador Francisco Seixas da Costa neste podcast conduzido pelo jornalista do JE António Freitas de Sousa.