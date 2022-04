Uma ONU de mãos atadas e Guterres no meio da guerra. Veja “A Arte da Guerra” com Francisco Seixas da Costa

Que novas tendências do marketing irão emergir num mundo pós-pandémico e com um cenário económico negativo? Nesta “Fast Talk” conduzida pela jornalista do JE, Inês Amado, Luiz Moutinho, investigador português na área do marketing, professor catedrático e co-autor do livro “Marketing Futureland”, analisa esta problemática e os respetivos desafios.