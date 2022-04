Prestes a completar 51 anos, Elon Reeve Musk tem três nacionalidades (sul-africano, canadiano e norte-americano), casou-se três vezes, foi pai de oito filhos e já geriu o mesmo número de empresas, além do milionário investimento que tem em mãos e que deverá ficar concluído este ano, a compra do Twitter. O Mr. Tesla vai passar a ser o Mr. Twitter e promete agitar consciências. O documentário sobre esta personalidade, que cresceu ávida por conhecimento e tecnologia, chega à Netflix no próximo sábado, dia 7 de maio.