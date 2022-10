União Europeia aprova mudança nos carregadores vendidos na Europa. Apple vai ter de se adaptar

As tecnológicas que fabricam dispositivos como telemóveis, tablets e câmaras fotográficas terão que fazê-lo com uma porta única de carregamento e um só cabo, igual para todas as marcas. Trata-se dos cabos USB-C, que são utilizados nos aparelhos com sistema operativo Android.

A medida foi aprovada pelo Parlamento Europeu, esta terça-feira, e será válida a partir de 2024, de acordo com a “Reuters”.

A decisão chega de Bruxelas depois de, durante o mês de junho, os países da União Europeia (UE) e os legisladores terem chegado a acordo para a utilização de um cabo universal. Por enquanto, os dispositivos da Apple são carregados com um cabo Lightning, diferente dos cabos USB-C, usados nos Android.

A UE tem vindo a defender a existência de uma única forma de carregamento há mais de uma década, mas as negociações entre as empresas não haviam chegado a bom porto, no sentido de avançar com esse objetivo.

Analistas citados pela “Reuters” dizem que a medida pode ter um impacto positivo na Apple, com os consumidores a procurarem a adquirir os dispositivos mais recentes, em vez dos que não têm a entrada USB-C.