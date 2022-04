União Europeia com défice de 7,6 mil milhões de euros em fevereiro

As exportações de bens da zona euro para o resto do mundo terão ascendido, em fevereiro deste ano, a 215,8 mil milhões de euros, um aumento de 17 % em comparação com o registo de fevereiro do ano anterior, que foi de 184,5 mil milhões de euros, de acordo com a primeira estimativa apresentada esta quarta-feira, 20 de fevereiro, pelo Eurostat.

No que diz respeito às importações provenientes do resto do mundo, o gabinete de estatísticas europeu aponta para os 223,4 mil milhões de euros, numa subida de 38,8% em comparação com os dados de fevereiro de 2021 (161,0 mil milhões de euros), impulsionado por um novo aumento das importações de energia.

Essa tendência contribuiu fortemente para o défice de 7,6 mil milhões de euros no comércio de bens com o resto do mundo em fevereiro deste ano, face ao excedente de 23,6 mil milhões de euros no mês homólogo.

Entre janeiro e fevereiro deste ano, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo cresceram para 416,6 mil milhões de euros (um aumento de 18,3% em comparação com o período homólogo) e as importações aumentaram para 451,5 mil milhões de euros (uma subida de 41,9% em comparação com janeiro-fevereiro de 2021).

No mesmo período do ano passado, a zona euro registou um défice de 34,9 mil milhões de euros, em comparação com um excedente de 34,2 mil milhões de euros.

União Europeia

De acordo com o Eurostat, as exportações para fora da UE de bens em fevereiro deste ano ascenderam a 191,9 mil milhões de euros, um aumento de 16,4% em comparação com fevereiro de 2021 – 164,8 mil milhões de euros.

As importações provenientes do resto do mundo atingiram os 207,7 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 44,7% em comparação com fevereiro de 2021 (143,5 mil milhões de euros).

Assim, em fevereiro deste ano, a UE registou um défice de 15,8 mil milhões de euros no comércio de mercadorias com o resto do mundo, comparativamente ao excedente de 21,4 mil milhões de euros registado em fevereiro de 2021.

Entre janeiro e fevereiro de 2022, as exportações para fora da UE de bens aumentaram para 371,4 mil milhões de euros (um aumento de 18,4% em comparação com janeiro-fevereiro 2021) e as importações aumentaram para 424,0 mil milhões de euros (um aumento de 49,3% em comparação com janeiro-fevereiro 2021).

A UE registou um défice de 52,7 mil milhões de euros, comparado com um excedente de 29,8 mil milhões de euros em janeiro e fevereiro do ano passado.

Na mesma nota publicad hoje pelo Eurostat, nos dois primeiros meses deste ano, os maiores aumentos foram registados nas importações e, com um valor mais baixo, nas exportações de energia, o que leva a um aumento significativo do défice comercial da UE em energia (menos 78,6 mil milhões de euros em janeiro-fevereiro de 2022) em comparação com uma diminuição de 29,7 mil milhões de euros no mesmo período do ano passado.