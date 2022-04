União Europeia espera terminar com dependência da energia russa em 2027

A União Europeia pretende reduzir a sua dependência de petróleo e gás russo em dois terços até o final de 2022 e completamente até o final de 2027.

A informação foi avançada comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni e citada pela agência noticiosa “Tass”.

“Uma vez que a evolução de vários pacotes de sanções provavelmente incluirá energia, estamos a lidar com isso. O primeiro objetivo é reduzir a dependência do petróleo e gás russo em dois terços até o final deste ano e reduzi-la para zero em 2027, enquanto a segunda é desenvolver uma estratégia que não atrase a mudança climática”, referiu Paolo Gentiloni.

Segundo o comissário europeu “o caminho para reduzir a dependência da energia russa passa pelas fontes renováveis”.

Paolo Gentiloni sublinhou ainda que a União Europeia terá que rever a perspetiva projetada anteriormente de crescimento económico de 4%.

“Até agora é cedo para dizer se a desaceleração levará à estagnação, pois existem alguns momentos positivos herdados do segundo semestre de 2021, como o nível de desemprego muito baixo e um nível muito alto de atividade de poupança”, explicou o comissário europeu, acrescentando que “o risco de estagnação também dependerá em grande parte da continuidade do conflito na Ucrânia”.

A guerra na Ucrânia começou a 24 de fevereiro quando o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma operação militar especial. Desde que começou a guerra foram aplicados cinco pacotes de sanções contra a Rússia, esperando uma sexta nos próximos dias. As Nações Unidas estimam que a guerra possa gerar 8,3 milhões de refugiados.