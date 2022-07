Unicórnio Anchorage Digital ensina cripto e blockchain a mais de mil engenheiros

A tecnológica norte-americana Anchorage Digital, liderada pelo empreendedor Diogo Mónica, e a secção portuguesa do Instituto de Engenheiros Eletrotécnicos e Eletrónicos (IEEE) anunciaram esta terça-feira uma parceria para educar a próxima geração de engenheiros e tecnólogos sobre blockchain, sistemas descentralizados (Web3) e cripto ativos.

O acordo prevê a organização de eventos que formem os membros do IEEE (de Portugal são mais de 1.300) sobre os aspetos técnicos relacionados com a tecnologia, bem como oportunidades de carreira nestas áreas. No calendário estão previstos os seguintes: Leadership Camp do IEEE Portugal, entre os dias 1 e 2 de outubro, e webinars num ciclo chamado “Engenharia em Discussão”, no próximo mês de dezembro.

“Uma parte importante da força de trabalho da Anchorage está sedeada em Portugal. Pretendemos aumentar essa presença e alimentar continuamente o talento tecnológico português através de parcerias com instituições de alto nível como a secção portuguesa do IEEE”, disse Diogo Mónica, presidente e cofundador da Anchorage Digital, em comunicado.

“A missão do IEEE é fazer avançar a tecnologia em benefício da Humanidade, e estamos orgulhosos de estabelecer uma parceria com a Anchorage para que os nossos membros possam aprender mais sobre como os criptoativos estão a mudar o sistema financeiro global”, afirmou Rodolfo Oliveira, presidente da secção portuguesa do IEEE.

Com vinte por cento dos seus colaboradores a trabalhar em Portugal, a Anchorage tem uma presença significativa no país e está a contratar ativamente para uma série de funções, incluindo engenheiros e outros cargos técnicos.

“A parceria com o IEEE apoia os ambiciosos objetivos de contratação da Anchorage, reforçando a relação com o talento técnico emergente em Portugal, a nível universitário e de pós-graduação, e fomentando a literacia em torno das cripto e da blockchain”, aponta a empresa que vale mais de mil milhões de dólares.